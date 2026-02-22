'ആ തോൽവി ഞങ്ങൾ മറന്നു, ഇനിയുള്ളത് പുതിയ പോരാട്ടം': ഇന്ത്യക്കെതിരായ സൂപ്പർ-8 പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി ഡി കോക്ക്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:31 IST)
അഹമ്മദാബാദ്: 2024-ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ഇന്ത്യയോടേറ്റ കയ്പ്പേറിയ തോല്വിയുടെ ഭാരം തങ്ങള് മറന്ന് കഴിഞ്ഞതായി
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്റര് ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക്. അഹമ്മദാബാദില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിര്ണ്ണായകമായ സൂപ്പര്-8 പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സത്യം പറഞ്ഞാല്, ബാര്ബഡോസിലെ ആ ഫൈനലിന് ശേഷം ഞങ്ങള് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അത് മറക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. ഓരോ താരങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലാണ് ആ നിരാശയില് നിന്ന് കരകയറിയത്. ഇപ്പോള് ആ ഓര്മ്മകള് ടീമിനെ അലട്ടുന്നില്ല, നാളെ ആര് സമ്മര്ദ്ദത്തെ മികച്ച രീതിയില് അതിജീവിക്കുന്നുവോ വിജയം അവര്കൊക്കൊപ്പം നില്ക്കുമെന്നും
ഡി കോക്ക് വ്യക്തമാക്കി.
ബാര്ബഡോസില് നടന്ന കഴിഞ്ഞ ഫൈനലില് 30 പന്തില് 30 റണ്സ് മാത്രം ജയിക്കാന് വേണ്ടിയിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കൈപ്പിടിയില് നിന്നാണ് ഇന്ത്യന് ബൗളര്മാര് കിരീടം തട്ടിയെടുത്തത്. എന്നാല് പഴയ കാര്യങ്ങള് ആലോചിച്ച് സമയം കളയാന് തങ്ങള് തയ്യാറല്ലെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തില് സമ്മര്ദ്ദത്തെ ആര് മികച്ച രീതിയില് അതിജീവിക്കുന്നുവോ അവര്ക്കായിരിക്കും വിജയമെന്നും ഡികോക്ക് പറയുന്നു.
ഇന്ത്യന് സ്പിന്നര് വരുണ് ചക്രവര്ത്തിയുടെ നിലവിലെ ഫോമിനെയും ഡി കോക്ക് പ്രശംസിച്ചു. നിലവില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പിന്നര്മാരില് ഒരാളാണ് വരുണ് എന്നും, അദ്ദേഹത്തെ നേരിടാന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് കൃത്യമായ പദ്ധതികള് ഉണ്ടെന്നും ഡികോക്ക് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വേട്ടയാടിയിരുന്ന 'ചോക്കേഴ്സ്' എന്ന വിളിപ്പേര് 2025-ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് കിരീട നേട്ടത്തോടെ അവസാനിച്ചുവെന്നും ടീം ഇപ്പോള് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങള് തങ്ങള്ക്ക് പരിചിതമാണെന്നത് ടീമിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് പ്രോട്ടീസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങളും ഇതേ വേദിയില് കളിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്.