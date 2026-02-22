തിലകും അഭിഷേകുമുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെ എവിടെ കളിപ്പിക്കും, പരിഹസിച്ച് സൂര്യകുമാർ, സൂപ്പർ എട്ടിൽ സഞ്ജുവിന് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട

അഹമ്മദാബാദ്|
അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:20 IST)
അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്ണ്ണായകമായ സൂപ്പര്-8 പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന് ടീമിന് ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മയുടെ ഫോമിനെ പറ്റി ആശങ്കയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യന് നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവ്. നാളെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ സൂപ്പര് 8 മത്സരങ്ങള് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് അഭിഷേകിന് പിന്തുണയുമായി താരം രംഗത്ത് വന്നത്. അഭിഷേകിനെ പറ്റിയല്ല, അഭിഷേകിന്റെ ഫോമിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് തനിക്ക് വിഷമമെന്നും സൂര്യകുമാര് യാദവ് പറഞ്ഞു.
'അഭിഷേകിന്റെ ഫോമിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നവരെ ഓര്ത്താണ് എനിക്ക് വിഷമം' ഇതൊരു ടീം ഗെയിമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷം ടീമിനെ തോളിലേറ്റിയത് അഭിഷേകാണ്. ഇപ്പോള് അവനെ ഞങ്ങള് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സൂര്യകുമാര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സഞ്ജു സാംസണെ സൂപ്പര് എട്ടില് കളിപ്പിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അഭിഷേകിനെയോ തിലകിനെയോ ആരെയാണ് മാറ്റുക, ടീം ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് വിന്നിംഗ് കോമ്പിനേഷന് എന്തിനാണ് മാറ്റുന്നത്. സൂര്യകുമാര് യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിച്ചു.
സൂര്യയുടെ മറുപടിയോടെ നിരാശരായിക്കുന്നത് സഞ്ജു ആരാധകരാണ്. ലോകകപ്പില് കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളിലും റണ്സൊന്നും കണ്ടെത്താന് അഭിഷേക് ശര്മയ്ക്കായിട്ടില്ല. ഇതുവരെ 8 പന്തുകളാണ് താരം ലോകകപ്പില് നേരിട്ടത്. തിലക് വര്മ റണ്സ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും താരത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെ ചൊല്ലി വിമര്ശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൂപ്പര് എട്ടില് സഞ്ജു ടീമിലെത്തുമെന്ന് വാര്ത്തകള് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഞ്ജു നെറ്റ്സില് അധികസമയം ചെലവഴിച്ചതോടെയാണ് ഈ വാര്ത്ത പ്രചരിച്ചത്.
ബൗളിംഗ് പരിശീലകന് മോര്ണി മോര്ക്കലും അഭിഷേകിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. താരം ലോകോത്തര കളിക്കാരനാണെന്നും ടീമിനുള്ളില് ഫോമിനെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ചകളില്ലെന്നുമാണ് മോര്ക്കല് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇതോടെ, വരാനിരിക്കുന്ന സൂപ്പര്-8 മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജു സാംസണ് സൈഡ് ബെഞ്ചില് തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത.