ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026
എല്ലാവരും ഇടം കയ്യന്മാരായാൽ പണി പാളും, ഫോം നോക്കണ്ട സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:01 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര്‍ 8 പോരാട്ടത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടാനിരിക്കെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റം നിര്‍ദേശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ മുഹമ്മദ് കൈഫ്. ടീമില്‍ നിലവില്‍ ഇടം കയ്യന്മാരുടെ അതിപ്രസരമാണെന്നും ഇത് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളില്‍ എതിരാളികള്‍ മുതലെടുക്കുമെന്നുമാണ് കൈഫിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഫോമില്ലെങ്കില്‍ പോലും ഒരു സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് വലം കയ്യന്‍ ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ സഞ്ജു ടീമില്‍ വേണമെന്നാണ് കൈഫ് നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റര്‍മാര്‍ സ്പിന്‍ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നില്‍ പതറുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് കൈഫിന്റെ നിരീക്ഷണം. നേരത്തെ അമേരിക്ക, പാകിസ്ഥാന്‍, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ സ്പിന്‍ ബൗളിങ്ങിനെതിരെ ഇന്ത്യ പതറിയിരുന്നു. അഭിഷേക് ശര്‍മയുടെ കൂടി മോശം ഫോം പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ടീം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ വലം കൈ ബാറ്റര്‍ വേണമെന്നാണ് കൈഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.


