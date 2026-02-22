ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026
ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെ റോക്കറ്റ് ഷോട്ട് കൊണ്ടത് കാല്‍മുട്ടില്‍, ഇന്ത്യന്‍ ക്യാമ്പില്‍ വീണ്ടും പരുക്ക് ഭീഷണി

ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പായി പരിക്കേറ്റ പേസര്‍ ഹര്‍ഷിത് റാണയ്ക്ക് പകരമായാണ് മുഹമ്മദ് സിറാജ് അവസാന നിമിഷം ടീമിലെത്തിയത്

Indian Team
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:37 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര്‍ 8 ഘട്ടത്തിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ നിര്‍ണായക മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യന്‍ ക്യാമ്പില്‍ പരിക്ക് ആശങ്ക. പരിശീലന സെഷനിനിടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍
മുഹമ്മദ് സിറാജ് മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ് മൈതാനം വിട്ടതോടെയാണ് ടീമിന്റെ ആശങ്ക വര്‍ധിച്ചത്.

അഹമ്മദാബാദിലെ പരിശീലനത്തിനിടെ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ റോക്കറ്റ് ഷോട്ട് സിറാജിന്റെ ഇടത് മുട്ടില്‍ പതിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് വേദന അനുഭവപ്പെട്ട സിറാജ് മൈതാനം വിട്ട് പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ടീം മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫ് സിറാജിനെ പരിശോധിച്ചു. പരിക്കിന്റെ ഗൗരവം ഉടന്‍ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും നിര്‍ണായക മത്സരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഈ സംഭവം ടീമിനകത്ത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പായി പരിക്കേറ്റ പേസര്‍ ഹര്‍ഷിത് റാണയ്ക്ക് പകരമായാണ് മുഹമ്മദ് സിറാജ് അവസാന നിമിഷം ടീമിലെത്തിയത്

ലോകകപ്പില്‍ ഇതുവരെ ഒരു മത്സരത്തില്‍ മാത്രമാണ് സിറാജ് കളിച്ചത്. യു.എസ്.എക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി മികച്ച
പ്രകടനമാണ് സിറാജ് കാഴ്ചവെച്ചത്. സെമിഫൈനല്‍ ഘട്ടത്തിന് മുന്‍പായുള്ള സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ ശക്തരായ എതിരാളികളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഈ സമയത്ത് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റതാണ് ടീമില്‍ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.


