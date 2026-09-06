ക്യാപ്റ്റനായി 150 ടി20 മത്സരങ്ങൾ, ചരിത്രത്തിലെ ഒരേ ഒരു താരം, വമ്പൻ റെക്കോർഡുമായി ഹർമൻ പ്രീത് കൗർ
വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തില് പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങിയതോടെയാണ് ഹര്മന് സ്വപ്നനേട്ടം കുറിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റില് ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന് ഹര്മന്പ്രീത് കൗര്. പുരുഷ, വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില് തന്നെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയില് 150 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള് കളിക്കുന്ന ആദ്യതാരമെന്ന നേട്ടമാണ് ഹര്മന് സ്വന്തമാക്കിയത്. വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തില് പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങിയതോടെയാണ് ഹര്മന് സ്വപ്നനേട്ടം കുറിച്ചത്.
121 ടി20 മത്സരങ്ങളില് ശ്രീലങ്കന് വനിതാ ടീമിനെ നയിച്ച ചമരി അട്ടപ്പട്ടുവാണ് ഹര്മന് പിന്നില് രണ്ടാമതുള്ളത്. 100 മത്സരങ്ങളില് ഓസ്ട്രേലിയയെ നയിച്ച മെഗ് ലാന്നിങ്ങാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. അതേസമയം പുരുഷ ക്രിക്കറ്റില് ഒരു താരവും ഇതുവരെയും 100 ടി20 മത്സരങ്ങളില് നായകനായിട്ടില്ല. 91 മത്സരങ്ങളില് നായകനായിട്ടുള്ള നമീബിയയുടെ ക്യാപ്റ്റന് ഗെര്ഹാര്ജ് ഇറാസ്മസാണ് പട്ടികയില് നിലവില് ഒന്നാമതുള്ളത്. ഇന്ത്യന് പുരുഷ താരങ്ങളില് 72 മത്സരങ്ങളില് ഇന്ത്യയെ നയിച്ച എം എസ് ധോനിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. മൊത്തം പട്ടികയില് ധോനി ഒന്പതാം സ്ഥാനത്താണ്.