ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽക്കുമോ എന്ന് പേടി, അഫ്ഗാനെതിരെ പോലും ഫുൾ ടീം, വിമർശനവുമായി കെ ശ്രീകാന്ത്
അഫ്ഗാനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വിമര്ശനവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് നായകനും മുഖ്യ സെലക്ടറുമായിരുന്ന കെ ശ്രീകാന്ത്. ഫിറ്റ്നസ് കൈവരിക്കുന്നതിന് മുന്പായി ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയടക്കമുള്ള താരങ്ങളെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ വിമര്ശനം.
ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തില് അയര്ലന്ഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇന്ത്യ പരമ്പരകള് കൈവിട്ടിരുന്നു. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ വിജയിച്ചെങ്കിലും തോല്വിഭയം ഇന്ത്യയെ വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെന്നും ഇതാണ് ബുമ്രയടക്കമുള്ള മുഴുവന് സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാന് സെലക്ടര്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നു.
അയര്ലന്ഡിനെതിരെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ റിസ്കെടുക്കാന് മടിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. അഫ്ഗാനെതിരെ പോലും ഫുള് സ്ട്രെങ്ത് ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുന്നത്. ഇത് സത്യത്തില് തെറ്റായ സമീപനമാണ്. അഫ്ഗാനെ പോലുള്ള ടീമുകള്ക്കെതിരെയാണ് യുവതാരങ്ങള്ക്ക് അവസരം നല്കേണ്ടത്. എന്നാല് ഇന്ത്യ പേടിച്ച് മികച്ച ടീമിനെ തന്നെ തിരെഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിക്കാതെയാണ് ഹര്ഷിത് റാണ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദര് എന്നിവരെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയതെന്നും ഇത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും ശ്രീകാന്ത് ചോദിച്ചു.
ബെംഗളുരുവിലെ സിഒഎയില് ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാള് ഫിറ്റാകുമോ?, അങ്ങനെയല്ലെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഹര്ഷിത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയത്. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു?. ഇത് കഴിവിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിക്കാത്തവരെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്തിനാണ്. യൂട്യൂബ് ചാനലില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില് ശ്രീകാന്ത് ചോദിച്ചു.