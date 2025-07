ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായിരുന്നു അവിടെയെങ്കിൽ അവർ കളം വിടുമായിരുന്നോ?, ഇവിടെ ആരുടെയും ഇഷ്ടം നേടാൻ വന്നവരല്ല: ഗംഭീർ

ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍.ഒരാള്‍ 90 റണ്‍സിലും മറ്റൊരാള്‍ 85 റണ്‍സിലുമാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ അവര്‍ സെഞ്ചുറിക്ക് അര്‍ഹരല്ലെ, ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം കളിക്കാരായിരുന്നെങ്കില്‍ നാഴികകല്ലുകള്‍ക്ക് അടുത്തെത്തി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കണമോ. ഞങ്ങളുടെ താരങ്ങള്‍ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് നേടിയതാണ് അത്. ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി വന്നവരല്ല. മത്സരശേഷം ഗംഭീര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Scored a hundred, saved the Test, farmed aura! #RavindraJadeja didn't hesitate, till the end #ENGvIND 5th TEST | Starts THU, 31st July, 2:30 PM | Streaming on JioHotstar! pic.twitter.com/cc3INlS07P