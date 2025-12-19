Ashes Series : ആഷസ് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ട്രാവിസ് ഹെഡിന് സെഞ്ചുറി, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ലീഡ് 350 കടന്നു

അഭിറാം മനോഹർ|
അഡലെയ്ഡ് ഓവലില് നടക്കുന്ന ആഷസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റില് ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ തകര്പ്പന് സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കൂറ്റന് ലീഡുമായി ഓസ്ട്രേലിയ. മൂന്നാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോള് രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 271 റണ്സ് എന്ന നിലയിലാണ് ആതിഥേയര്. 196 പന്തില് നിന്ന് 13 ഫോറുകളും 2 സിക്സറുകളുമടക്കം 142 റണ്സാണ് ഹെഡ് നേടിയത്. ഇതോടെ മത്സരത്തില് ഓസീസ് ലീഡ് 356 റണ്സിലേക്ക് ഉയര്ന്നു.
ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ 371 റണ്സിന് മറുപടിയായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്ങ്സ് 286 റണ്സില് അവസാനിച്ചിരുന്നു. 198 പന്തില് 83 റണ്സെടുത്ത നായകന് ബെന് സ്റ്റോക്സും 51 റണ്സെടുത്ത ജോഫ്ര ആര്ച്ചറുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വലിയ തകര്ച്ചയില് നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. രണ്ടാമത് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസിന്റെ 2 വിക്കറ്റുകള് തുടക്കത്തിലെ നഷ്ടമായെങ്കിലും ഉസ്മാന് ഖവാജയേയും പിന്നീട് അലക്സ് ക്യാരിയേയും കൂട്ട് പിടിച്ചാണ് ഹെഡ് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കുതിച്ചത്. ഉസ്മാന് ഖവാജ 51 പന്തില് 40 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോള് 52 റണ്സുമായി അലക്സ് ക്യാരി ക്രീസിലുണ്ട്.
ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ്,പാറ്റ് കമ്മിന്സ്, മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്ക് എന്നിവര് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യത്തില് നാലാം ദിനത്തില് പെട്ടെന്ന് റണ്സ് ഉയര്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുന്നില് വലിയ വിജയലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കാനാകും ഓസീസ് ലക്ഷ്യമിടുക.