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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (15:37 IST)

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (15:43 IST)
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മുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്. മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വി നയിക്കുന്ന പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡാണ് താരങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ നല്‍കരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
 
ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ സ്‌കൈ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മക്കളായ കാസിം, സുലൈമാന്‍ എന്നിവരുടെ അഭിമുഖം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്താനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ് പിസിബിയുടെ നിര്‍ദേശം. ലോര്‍ഡ്‌സ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തായിരുന്നു സ്‌കൈ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അഭിമുഖം പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതിനെതിരെ പിസിബി ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.
 
2023 മുതല്‍ അഴിമതി, ഔദ്യോഗിക രഹസ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തല്‍ തുടങ്ങിയ കേസുകളില്‌പെട്ട് ജയിലിലാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍. തടവ് കാലയളവില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായെന്നും കുടുംബത്തിനെ കാണാന്‍ അനുവാദം നല്‍കുന്നില്ലെന്നും പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ കേസുകള്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പാര്‍ട്ടി ആരോപിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍, കപില്‍ ദേവ് ഉള്‍പ്പടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ്/ഫുട്‌ബോള്‍ രംഗത്തെ 21 ക്യാപ്റ്റന്മാര്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയില്‍ ആശങ്കയറിയിച്ച് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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