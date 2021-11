വിന്‍ഡീസ് താരം ഷാനണ്‍ ഗബ്രിയേലിന്റെ ഓവറിലായിരുന്നു ഈ പുറത്താകല്‍. ശ്രീലങ്കന്‍ ഇന്നിങ്‌സിലെ 95-ാം ഓവര്‍ ആണ് ഗബ്രിയേല്‍ എറിഞ്ഞത്. ഗബ്രിയേലിന്റെ പന്ത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ ധനഞ്ജയയുടെ ബാറ്റില്‍ത്തട്ടിയ പന്ത് സ്റ്റംപിന് സമീപം പിച്ച് ചെയ്തു. അവിടെത്തന്നെ കുത്തി ഉയര്‍ന്ന പന്ത് സ്റ്റംപിലേക്ക് വീഴുമെന്ന് തോന്നിയ ധനഞ്ജയ ബാറ്റുകൊണ്ട് അടിച്ചുതെറിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പന്ത് സ്റ്റംപില്‍ കൊള്ളാതിരിക്കാനുള്ള ധനഞ്ജയയുടെ തീവ്ര പരിശ്രമം ഹിറ്റ് വിക്കറ്റില്‍ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ 95 പന്തില്‍ അഞ്ച് ഫോറുകളോടെ 61 റണ്‍സെടുത്താണ് ഡിസില്‍വ പുറത്തായത്.



Here's the moment de Silva becomes the second Sri Lankan to hit his own wickets twice in Test cricket. #SLvWI pic.twitter.com/DyGShkaByE