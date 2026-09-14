ഹർമനുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്യാതിരുന്നത് നിഗർ സുൽത്താനയുടെ സ്വന്തം തീരുമാനം, ക്യാപ്റ്റനെ തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്
സുല്ത്താനയുടെ തീരുമാനം തീര്ത്തും വ്യക്തിപരമാണെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന്റെ പ്രതികരണം.
വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പ് സെമിഫൈനലില് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റനായ ഹര്മന് പ്രീത് കൗറുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്യാന് ബംഗ്ലാദേശ് വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റനായ നിഗര് സുല്ത്താന വിസമ്മതിച്ച സംഭവത്തില് ക്യാപ്റ്റനെ തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്. ടോസ് നേരത്ത് നിഗര് സുല്ത്താന ഹര്മന് പ്രീതിന് കൈകൊടുക്കാന് തയ്യാറാകാതിരുന്ന വിഷയത്തില് ബോര്ഡിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വനിതാ കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായ റഫീഖുല് ഇസ്ലാം ബാബു വ്യക്തമാക്കി. സുല്ത്താനയുടെ തീരുമാനം തീര്ത്തും വ്യക്തിപരമാണെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന്റെ പ്രതികരണം.
സ്പോര്ട്സ് ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായി മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും സൗഹൃദപരമായ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനാല് അവര് ചെയ്തത് പൂര്ണമായും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഹസ്തദാനം ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം നിഗര് സുല്ത്താനയോ ബംഗ്ലാദേശ് ടീമിലെ മറ്റംഗങ്ങളോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
2025 അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര, ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങളില് ഉലച്ചില് തട്ടിയിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ബംഗ്ലാദേശ് താരം മുസ്തഫിസുര് റഹ്മാനെ കെകെആര് തങ്ങളുടെ ഐപിഎല് ടീമില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണം. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യയില് നടന്ന 2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ബംഗ്ലാദേശ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ALSO READ: Sanju Samson: ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഞ്ജുവിന് എല്ലാം നഷ്ടമാകും; ലോകകപ്പ് ഹീറോ 'റഡാറിൽ'