പറ്റുമെങ്കിൽ കളിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പകരം ആളുണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശിനെ തള്ളി ഐസിസി, അനുകൂലമായി ലഭിച്ചത് 2 വോട്ട് മാത്രം

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026 (11:29 IST)
ഫെബ്രുവരി 7ന് ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമാവുമ്പോള് ടൂര്ണമെന്റിലെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പങ്കാളിത്തം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നു. ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ
മത്സരങ്ങള് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന്റെ (BCB) അഭ്യര്ത്ഥന ICC
നിരസിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്.
വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സ് വഴി ഇന്നലെ ചേര്ന്ന ICC ബോര്ഡ് യോഗത്തില് 16 അംഗങ്ങളില് 14 പേരും ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാനും BCB
യും മാത്രമാണ് വേദി മാറ്റത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തത്. സുരക്ഷാ ഭീഷണിയൊന്നുമില്ലെന്ന് സ്വതന്ത്ര റിപ്പോര്ട്ടുകള് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ടൂര്ണമെന്റിന് രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് വേദി മാറ്റം സാധ്യമല്ലെന്നും ICC വ്യക്തമാക്കി.
കൊല്ക്കത്തയിലും മുംബൈയിലുമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നാല് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളും ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് സുരക്ഷാ ആശങ്കയും IPL-ല് നിന്ന് മുസ്തഫിസൂര് റഹ്മാനെ പുറത്താക്കിയതുമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയില് കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറച്ചു നില്ക്കുകയാണ്. സര്ക്കാരിന്റെ കായിക ഉപദേഷ്ടാവ് അസിഫ് നസ്രുള് യുക്തിരഹിതമായ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്ക് കീഴടങ്ങില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അന്തിമ തീരുമാനം 21ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഐസിസി ബംഗ്ലാദേശിന് ഒരു ദിവസം അധികം സമയം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കില് റാങ്കിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ പകരം ടീമായി ഉള്പ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം.
ലോകകപ്പ് കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന വീണതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ബംഗ്ലാദേശില് നടക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ക്രിക്കറ്റിലെ ഈ പ്രതിസന്ധി ടീമിനെയും മൊത്തത്തില് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഐസിസി ബംഗ്ലാദേശിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കില് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയര് ലീഗിന്റെ നടത്തിപ്പിനെയടക്കം ഭാവിയില് ബാധിക്കുമോ എന്നാണ് പല മുന് ബംഗ്ലാദേശ് താരങ്ങളും ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. സുരക്ഷാഭീഷണിയില്ലാതെ വേദിമാറ്റം അനുവദിക്കുന്നത് അപകടകരമായ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വേദി ഇന്ത്യയില് നിന്നും മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവര് പറയുന്നത്.