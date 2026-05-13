എല്ലാം നശിപ്പിച്ചത് അവരാണ്, മുൻ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെതിരെ തമിം ഇഖ്ബാൽ

നിലവില്‍ ടി20 ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തകര്‍ന്ന ഇന്ത്യയുമായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026 (12:31 IST)
ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ പഴയ ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് പുതിയ അധ്യക്ഷനും മുന്‍ താരവുമായ തമിം ഇഖ്ബാല്‍. പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാല്‍ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ വേണ്ട രീതിയില്‍ നടന്നില്ലെന്നുമാണ് തമീമിന്റെ വിമര്‍ശനം. നിലവില്‍ ടി20 ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തകര്‍ന്ന ഇന്ത്യയുമായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ബംഗ്ലാദേശിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ബംഗ്ലാദേശ് വേദിമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആവശ്യം ഐസിസി അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിന് പകരം സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡാണ് ടൂര്‍ണമെന്റ് കളിച്ചത്.

ഈ വിഷയം ബിസിസി കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ശരിയായില്ലെന്നാണ് തമിം ഇഖ്ബാലിന്റെ വിമര്‍ശനം. ഐസിസി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം കാണിച്ചിരുന്നു. ഒരു പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവസരം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു. 1996-97ല്‍ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടാനായി കെനിയക്കെതിരെ ബംഗ്കാദേശ് വലിയ പോരാട്ടം പുറത്തെടുത്തു. അന്ന് ആ വിജയം ജനങ്ങള്‍ ആഘോഷിച്ചു. ആ വിജയമാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് പോലും തയ്യാറാകാതെ ഒരു ലോകകപ്പ് വിട്ടുകളഞ്ഞു. ആ സ്‌ക്വാഡില്‍ ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കാത്ത താരങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.

നിലവിലെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് മിഥുന്‍ മന്‍ഹാസിനൊപ്പം ഞാന്‍ ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാക്ക ലീഗുകളില്‍ കളിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം പല തവണ ബംഗ്ലാദേശില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിസിസിഐയും ബിസിബിയും തമ്മില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു പരമ്പര നടക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ മികച്ച മാര്‍ഗമായിരിക്കും. തമീം ഇഖ്ബാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.


