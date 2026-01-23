ഇന്ത്യ ചോദിച്ചതും ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വേദി മാറ്റി, ഐസിസിക്ക് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (13:51 IST)
ധാക്ക: സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പില് നിന്ന് പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്സിലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫിയില് വേദിമാറ്റിയ ഐസിസി ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോള് ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിച്ചതായി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് (ബിസിബി) പ്രസിഡന്റ് അമിനുള് ഇസ്ലാം ആരോപിച്ചു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് ഫെബ്രുവരി 7 മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന ടൂര്ണമെന്റിനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാന് ബംഗ്ലാദേശ് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് തര്ക്കം രൂക്ഷമായത്. ഇന്ത്യയിലെ മത്സരങ്ങള് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന ബിസിബിയുടെ വാദത്തെ ഐസിസി തള്ളുകയായിരുന്നു. ടൂര്ണമെന്റ് അടുത്തിരിക്കെ വേദിമാറ്റം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഐസിസി സ്വീകരിച്ചത്.
1996, 2003 വര്ഷങ്ങളിലെ ഏകദിന ലോകകപ്പുകളില് ചില വേദികളില് കളിക്കാന് ഓസ്ട്രേലിയ, വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ്, ന്യൂസിലാന്ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ ടീമുകള് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് മത്സരങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ച മുന്കാല സംഭവങ്ങള് ഐസിസി ബംഗ്ലാദേശിന് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചതായി ബിസിബി പ്രസിഡന്റ് അമിനുള് ഇസ്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാല്, കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില് സുരക്ഷാ ആശങ്കകള് കാരണം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാന് ഇന്ത്യ
വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫിയില് ദുബായില് മത്സരങ്ങള് കളിക്കാന് അനുവദിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഉന്നയിച്ചത്.കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില് ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫിക്കായി ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാന് വിസമ്മതിച്ചപ്പോള്, ഐസിസി അവര്ക്കായി നിഷ്പക്ഷ വേദി ഒരുക്കി. ആ ടീം അവരുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നിഷ്പക്ഷ വേദിയില് കളിച്ചു. അവര് ഒരു ഗ്രൗണ്ടില് കളിക്കുകയും ഒരു ഹോട്ടലില് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊരു പ്രത്യേക പരിഗണനയായിരുന്നു, ഇന്ത്യയെ പേരെടുത്ത് പരാമര്ശിക്കാതെ അമിനുള് ഇസ്ലാം വിമര്ശിച്ചു.
ശ്രീലങ്കയും സഹ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനാല് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ മത്സരങ്ങള് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമായിരുന്നുവെന്നും അമിനുള് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കയെ സഹ ആതിഥേയര് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാല് സത്യത്തില് അങ്ങനെയൊന്നില്ല.ഒരു രാജ്യം മാത്രം കളിക്കാന് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ശ്രീലങ്കയെന്നും അമിനുള് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു.