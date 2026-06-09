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Bangladesh vs Australia, 1st ODI: ബംഗ്ലാദേശിനു മുന്നിൽ നാണംകെട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ; ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 86 റൺസ് തോൽവി
ധാക്കയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസെടുത്തു
Bangladesh vs Australia
Bangladesh vs Australia, 1st ODI: കരുത്തരായ ഓസ്ട്രേലിയയെ തകർത്ത് ബംഗ്ലാദേശ്. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡക്ക് വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം 86 റൺസിനാണ് ആതിഥേയരായ ബംഗ്ലാദേശ് ജയിച്ചത്.
ധാക്കയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 42.2 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 191 റൺസാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നേടിയത്.
ബംഗ്ലാദേശിനായി നാഹിദ് റാണ 10 ഓവറിൽ 41 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, മൊസദാക്ക് ഹൊസൈൻ എന്നിവർക്കു രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ. തസ്കിൻ അഹമ്മദ് ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
70 പന്തിൽ ഏഴ് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 86 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന മൊസദാക്ക് ഹൊസൈൻ ആണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. നജ്മുൽ ഹൊസൈൻ ഷാന്റോ 86 പന്തിൽ 67 റൺസെടുത്തു. ഓപ്പണർ തൻസിദ് ഹസൻ തമിം 44 പന്തിൽ 54 റൺസുമായി തിളങ്ങി.
മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് പര്യടനത്തിലുള്ളത്.
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India A vs Sri Lanka A: എ ടീമുകളുടെ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ എ ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെ എട്ട് റൺസിനു തോൽപ്പിച്ചു. കളി പൂർണമായി കൈവിട്ടെന്നു കരുതിയിടത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ടോസ് ലഭിച്ച് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 277 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 48.5 ഓവറിൽ 269 നു ശ്രീലങ്ക ഓൾഔട്ട് ആയി.