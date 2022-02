ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി കൂടാരം കയറി; ഇന്ത്യയുടെ സ്പിന്‍ ഇതിഹാസം അനില്‍ കുംബ്ലെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പത്ത് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്ന കാഴ്ച (വീഡിയോ)

1999 ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് അനില്‍ കുംബ്ലെയുടെ പത്ത് വിക്കറ്റ് പ്രകടനം. ചിരവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു ഇത്. പത്ത് വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിന്റെ 23-ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ അനില്‍ കുംബ്ലെയുടെ മാസ്മരിക ബൗളിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ.



#OnThisDay in 1999#TeamIndia spin legend @anilkumble1074 set the stage on fire and became the first Indian to take all the 10 wickets in a Test innings.



Let's relive that sensational performance pic.twitter.com/qZW7zvB2mf