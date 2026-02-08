ഞായര്‍, 8 ഫെബ്രുവരി 2026
റൺമഴ തീർക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലെത്തി, പക്ഷേ നിരാശപ്പെടുത്തി, നാണക്കേടിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ച് അഭിഷേക് ശർമ

വരും മത്സരങ്ങളില്‍ അഭിഷേക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 8 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:49 IST)
വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ടി20 ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റത്തിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മ്മയ്ക്ക് ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നിരാശ. യുഎസിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്തായ അഭിഷേക്, ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു അനാവശ്യ റെക്കോര്‍ഡാണ് ഇന്നലെ യുഎസിനെതിരെ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിംഗിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ അഭിഷേക് ആദ്യമത്സരത്തില്‍ ദുര്‍ബലരായ യുഎസിനെതിരെ അടിച്ചുതകര്‍ക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അമേരിക്കന്‍ പേസര്‍ അലി ഖാന്റെ പന്തില്‍ ഷോട്ട് ശ്രമത്തിനിടെ ഡീപ് കവറില്‍ ക്യാച്ച് നല്‍കി ഗോള്‍ഡന്‍ ഡക്കായാണ് അഭിഷേക് മടങ്ങിയത്. ടി20 ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില്‍ ഡക്കായി പുറത്താകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്ററെന്ന നാണക്കേട് ഇതോടെ അഭിഷേക് തന്റെ പേരിലാക്കി.

ഗൗതം ഗംഭീര്‍, ആശിഷ് നെഹ്ര, ശാര്‍ദൂല്‍ താക്കൂര്‍, ദീപക് ഹൂഡ എന്നിവരാണ് ഈ പട്ടികയിലെ മറ്റ് താരങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ ഡക്കായി പുറത്താകുന്ന താരമെന്ന നിലയില്‍ അഭിഷേകിനൊപ്പം ആശിഷ് നെഹ്ര മാത്രമാണുള്ളത്. ടൂര്‍ണമെന്റിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 സീരീസില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമായിരുന്നു അഭിഷേക് നടത്തിയിരുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ യുഎസിനെതിരെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് പ്രതീക്ഷിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് അഭിഷേകിന്റെ പ്രകടനം നിരാശയായി മാറി. വരും മത്സരങ്ങളില്‍ അഭിഷേക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍.




