റയല്‍ മാഡ്രിഡിന്റെ കളികാണാന്‍ ടിക്കറ്റെടുത്തതാണ്, ഫോണ്‍ വന്നത് അവസാന സമയത്ത്, ഭായ്, തമാശ കളിക്കല്ലേ, എന്നാണ് പറഞ്ഞത് : മുഹമ്മദ് സിറാജ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 8 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:59 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്ക്ക് മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് പോലും ഇന്ത്യയുടെ ടി20 പ്ലാനില് ഇല്ലാതിരുന്ന ബൗളറാണ് ഇന്ത്യന് പേസറായ മുഹമ്മദ് സിറാജ്. നിലവില് ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനങ്ങളിലും കളിക്കുന്ന സിറാജ് ഇന്ത്യന് ടി20 ടീമിന്റെ ഓപ്ഷനുകളില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഹര്ഷിത് റാണയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതോടെ അവസാന നിമിഷമാണ് സിറാജിന് ഇന്ത്യന് ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തിയത്.
2 ദിവസം മുന്പ് സൂര്യ ഭായ് ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് മുംബൈയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭായ് തമാശ പറയുകയാണോ എന്നാണ് ഞാന് ചോദിച്ചത്. എന്നാല് സത്യമാണെന്ന് സൂര്യ പറഞ്ഞു. സൂര്യയുടെ കോളിന് പിന്നാലെയാണ് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി അംഗമായ പ്രഖ്യാന് ഓജ വിളിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഓജയും പറഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് ശെരിക്കും ത്രില്ലിലായി. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാന് റയല് മാഡ്രിഡിന്റെ കളി കാണാനായി ടിക്കറ്റ് അടക്കം ബുക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു.
ആദ്യം തമാശയാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ഒഫീഷ്യല് കണ്ഫര്മേഷന് വന്നതോടെ ത്രില്ലിലായെന്ന് സിറാജ് പറയുന്നു. ലോകകപ്പ് കളിക്കാനായി ഫ്ളൈറ്റില് പുറപ്പെടുമ്പോള് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്നും സിറാജ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ടി20 ടീമില് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല് ലോകകപ്പ് ടീമില് സ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സിറാജ് പറഞ്ഞു.