തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ജയിലർ 2 കാസ്റ്റ് വലുതാകുന്നു, താരനിരയിലേക്ക് വിദ്യാബാലനും

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (15:59 IST)
ആരാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ് കുമാര്‍- രജിനീകാന്ത് സിനിമയായ ജയിലര്‍ 2 താരനിരയിലേക്ക് ബോളിവുഡ് താരമായ വിദ്യാബാലനും എത്തുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. രജനീകാന്ത്, മോഹന്‍ലാല്‍, ശിവരാജ് കുമാര്‍, വിനായകന്‍, രമ്യ കൃഷ്ണന്‍ എന്നിങ്ങനെ വലിയ താരനിരയായിരുന്നു ജയിലര്‍ ആദ്യഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ജയിലര്‍ 2 വിന്റെ കഥ വിദ്യ ബാലന് ഇഷ്ടമായെന്നും ജയിലര്‍ 2 വിന്റെ കരാര്‍ താരം ഒപ്പിട്ടെന്നും പിങ്ക്വില്ലയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് 14നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുക. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 10 മുതലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ചെന്നൈ, പാലക്കാട്, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകള്‍.

ജയിലര്‍ 2 വില്‍ രജനീകാന്ത്, ശിവരാജ് കുമാര്‍, മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നീ താരങ്ങളെ കൂടാതെ നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണ, മിഥുന്‍ ചക്രവര്‍ത്തി എന്നീ താരങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആദ്യഭാഗത്തില്‍ വില്ലനായ വിനായകനും ജയിലര്‍ 2 വില്‍ ഭാഗമാണ്.











