ഈ മര്യാദക്കാരനെയാണോ ഉഴപ്പനെന്ന് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത്?: ഷെയ്ൻ നിഗത്തെ കുറിച്ച് നിർമാതാവ്

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 30 സെപ്റ്റംബര് 2025 (11:06 IST)
യുവനടൻ ഷെയ്ൻ നിഗത്തെ പ്രശംസിച്ച് നിർമ്മാതാവ് സന്തോഷ് ടി കുരുവിള. ഷെയ്ൻ ഒരു ഉഴപ്പനാണെന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും, ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും മര്യാദക്കാരൻ ഷെയ്ൻ ആയിരുന്നുവെന്നും ജീത്തു ജോസഫും തന്നോട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സന്തോഷ് ടി കുരുവിള പറഞ്ഞു. ബൾട്ടി സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റിനിടെയായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻറെ നിർമ്മാതാവായ സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയുടെ പ്രതികരണം.
'ഷെയ്ൻ നിഗം ഉഴപ്പനാണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ൻ എന്റെ വീടിന്റെ നേരെ എതിർവശത്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ ധൈര്യം. പക്ഷേ സിനിമയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച എല്ലാ അഭിനേതാക്കളെക്കാളും മര്യാദ കാണിച്ചത് ഷെയ്ൻ ആണ്.
ഇത്രയും മര്യാദക്കാരനായ ആളെപ്പറ്റിയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചു. ജീത്തു ജോസഫിന്റെ പടത്തിലും ഷെയ്ൻ അഭിനയിച്ചു. ഈ ഷെയ്നെപ്പറ്റിയാണോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ജീത്തുവും എന്നോട് ചോദിച്ചു. സാറേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട് എന്ന് ഞാൻ ജീത്തുവിനോട് പറഞ്ഞു. പരസ്പര സഹകരണത്തിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്', സന്തോഷ് ടി കുരുവിള പറഞ്ഞു.