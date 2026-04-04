ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
രാത്രിയിൽ മദ്യപിച്ച് അമ്മയെ പോലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്: പിയൂഷ് മിശ്ര

"മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് രാത്രിയില്‍ സ്ത്രീകളെ ഫോണ്‍ വിളിക്കുകയും അശ്ലീലം പറയുകയും ചെയ്തു"

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:11 IST)
മദ്യപാനം തന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ് നടൻ പിയൂഷ് മിശ്ര. മദ്യപിച്ചതിനു ശേഷം താൻ രാത്രിയിൽ സ്ത്രീകളെ വിളിച്ച് അസഭ്യ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മദ്യലഹരിയിൽ അമ്മയെ പോലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നടൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തനിക്ക് തന്നെ ഓര്‍മയുണ്ടാവില്ലെന്നും പിന്നീട് ആളുകള്‍ ഫോണിലൂടെ താന്‍ മോശമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ് തെളിവുകള്‍ നിരത്തുമ്പോഴാണ് എല്ലാം അറിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശുഭാങ്കര്‍ മിശ്രയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

"കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന പലതും മദ്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനത്തില്‍ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയെ പോലും ഉപദ്രപിച്ചു, മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് രാത്രിയില്‍ സ്ത്രീകളെ ഫോണ്‍ വിളിക്കുകയും അശ്ലീലം പറയുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എനിക്ക് തന്നെ ഓര്‍മയുണ്ടാവില്ല. പിന്നീട് ആളുകള്‍ ഫോണിലൂടെ താന്‍ മോശമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തെളിവുകൾ നിരത്തും.

അവസാനം മദ്യാസക്തി എന്റെ ജോലിയെ വരെ ബാധിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ആളുകള്‍ പറയാന്‍ തുടങ്ങി. ആരും വിളിക്കാതെയായി... പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്യപിച്ച് സെറ്റില്‍ പോകുകയോ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല... ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു"- പിയൂഷ് മിശ്ര പറഞ്ഞു

അതേസമയം 2009ലുണ്ടായ ബ്രെയിന്‍ സ്ട്രോക്കാണ് തന്നെ പുതിയ മനുഷ്യനാക്കിയതെന്ന് താരം പറയുന്നു. അതിന് ശേഷം ധ്യാനം ശീലമാക്കി,
ശരീരത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പഠിച്ചു, ദുശ്ശീലങ്ങളില്‍ നിന്ന് പൂർണമായും മുക്തനായി എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


