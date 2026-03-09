പ്രണയിച്ചാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്,വിവാഹബന്ധം തകർന്നതോടെ മദ്യപാനം കൂടി, ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലായി, തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഭഗത് മാനുവൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (17:58 IST)
മലര്വാടി ആര്ട്സ് ക്ലബ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമയില് ശ്രദ്ധേയനായ നടനാണ് ഭഗത് മാനുവല്. പിന്നീട് പല സിനിമകളിലും ഭാഗമായ ഭഗത് ആട്, ആട് 2 സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികള്ക്ക് സുപരിചിതനാണ്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ വിവാഹമോചനത്തെ പറ്റിയും അതിന് ശേഷം താന് കടന്നുപോയ മാനസികാവസ്ഥയേയും പറ്റി തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം.
വിവാഹമോചനം തന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നുവെന്ന് ഭഗത് പറയുന്നു. പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേര്പിരിയല് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു. സിനിമയില് എത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു വിവാഹം. ആ ബന്ധത്തില് ഒരു മകനുണ്ട് അവന് എനിക്കൊപ്പമാണ്. എന്റെ അപ്പന് നെക്സലേറ്റായി പിന്നീട് കരിസ്മാറ്റിക്കായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനൊരു അപ്പന്റെ മകനായി ജനിച്ച് വന്നിട്ട് വിവാഹമോചനം പോലൊന്ന് ജീവിതത്തില് സംഭവിച്ചപ്പോള് ജീവിതം നഷ്ടമായി. മദ്യപാനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ ഡിവോഴ്സിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു.
മകന് ഒപ്പമുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം കൊച്ചിയിലായിരുന്നു താമസം. അതിനാല് കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വീട്ടുകാര് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിവിന് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ബിസിയായിരുന്നു. ഞാനും ബിസിയായിരിക്കുമെന്ന് അവരും കരുതി. അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടതോടെയാണ് കള്ളുകുടി ആരംഭിച്ചത്. ലൈഫ് കുറെ കയ്യില് നിന്നും പോയി. അതില് നിന്നെല്ലാം എന്നെ മാറ്റി തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും കൂട്ടുകാര് തന്നെയാണ്.ഭഗത് പറയുന്നു.
ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിയതാണ്. അന്ന് ഡോര് തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി വന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സംവിധായകന് മനുവും ജിയോയുമൊക്കെ. അന്ന് മുതല് ആറ്, ഏഴ് മാസം അവന്മാര് ഉറങ്ങുന്നത് പോലും എനിക്കൊപ്പമായിരുന്നു. അജുവും മിഥുനുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒപ്പം നിന്നവരാണ്. അവരാണ് ഞാന് നേടിയെടുത്ത സമ്പാദ്യം. വിവാഹജീവിതം തകര്ന്നതുകൊണ്ട് ജീവിതം തീരുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടതിനെ ദൈവം തരും. ഭഗത് മാനുവല് പറയുന്നു.