സിനിമ പ്രേമികള്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മിന്നല്‍ മുരളി. തിയേറ്റര്‍ റിലീസ് ഒഴിവാക്കി ചിത്രം ഒ.ടി.ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ് സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കി എന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്.സെപ്റ്റംബറില്‍ തന്നെ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ തന്നെ എത്തിക്കാനായിരുന്നു നിര്‍മാതാക്കള്‍ ശ്രമിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മിന്നല്‍ മുരളി ഒ.ടി.ടി റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. ചിത്രം വന്‍തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയി. ട്രെയിലര്‍ ഉടന്‍ എത്തും.



