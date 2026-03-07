രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 7 മാര്ച്ച് 2026 (10:55 IST)
കേരള സ്റ്റോറി പോലെയുള്ള പ്രൊപ്പഗാണ്ട സിനിമകള് രാജ്യത്തിന് അപകടകരമെന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. വലിയ രീതിയില് പണം മുടക്കി എടുക്കുന്ന ഇത്തരം സിനിമകള് ആളുകള് കാണാതിരിക്കുന്നതില് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയ രാഹുൽഗാന്ധി കുട്ടിക്കാനം മരിയന് കോളജില് വിദ്യാര്ഥികളുമായി സംവിദിക്കുകയായിരുന്നു.
"കേരള സ്റ്റോറി കാണാന് ആളില്ല എന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്, തീയറ്ററുകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കേരളം എന്താണെന്നും ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും എന്താണെന്നും രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകള്ക്കും അറിയാം. ആളുകളെ അവഹേളിക്കാനും സമുദായങ്ങളില് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും
സിനിമ ഉള്പ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങള് ചിലര് ആയുധമാക്കുകയാണ്"- രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു
കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദ സിനിമ 'ദ കേരള സ്റ്റോറി 2' ബോക്സ് ഓഫീസില് തകര്ച്ചയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വന് പ്രചാരണവുമായി എത്തിയ സിനിമക്ക് നാള്ക്കുനാള് കലക്ഷന് കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴാംദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാ ഭാഷകളിലുമായി നേടിയത് 2.19 കോടി കലക്ഷന് മാത്രമാണ്. സിനിമയുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ ആകെ കലക്ഷന് 22.34 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. സിനിമ കാണാന് ആളുകുറഞ്ഞതോടെ ഷോകള് വന്തോതില് വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു.