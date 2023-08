ബീസ്റ്റിന്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം നെല്‍സണ്‍ ഒരുക്കിയ ചിത്രം നെല്‍സണിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജയ്‌ലറുടെ വിജയത്തോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഏറ്റവും മാര്‍ക്കറ്റുള്ള സംവിധായകരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നെല്‍സണ്‍ ഉയരും. കേരളത്തില്‍ ആദ്യ ദിനം 5.85 കോടിയാണ് ചിത്രം കളക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടാം ദിവസം 4.8 കോടിയും മൂന്നാം ദിനം 6.15 കോടിയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. നാല് ദിവസം കൊണ്ട് 24 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തില്‍ നിന്നും സിനിമ നേടിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് അവധി കൂടി ആയതിനാല്‍ റിലീസ് ആഴ്ചയിലെ ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷന്‍ കുതിച്ചുയരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കേരളത്തിന് പുറമെ കന്നഡയിലും വലിയ സ്വീകരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന്റെയും ശിവ്‌രാജ് കുമാറിന്റെയും സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തിന്റെ ഈ കളക്ഷനില്‍ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#Jailer crossed 350 Cr collection WW. Next expected target 400 Cr at eod Independence Day . #JailerBlockbuster run doesn't look to slow down in overseas even during the working days.



30% occupancies for noon shows until Wednesday in Singapore and 60% for evenings so far.… pic.twitter.com/QVa9BZIuML