റൗഡി ബേബി ഗാനത്തില്‍ ധനുഷിനൊപ്പം ചുവട് വെച്ച സായ് പല്ലവി തന്നെയാണ് അമരനിലും നായികയായി എത്തിയത്. എന്നാല്‍ രണ്ടിന്റെയും സക്‌സസ് പോസ്റ്ററുകളില്‍ സായ് പല്ലവിയുടെ ചിത്രമില്ല. അമരന്റേതില്‍ ശിവകാര്‍ത്തികേയന്റെ ചിത്രവും റൗഡി ബേബിയില്‍ ധനുഷിന്റെയും ചിത്രം മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതിനെതിരെയാണ് വിമര്‍ശനവുമായി ചിന്മയി രംഗത്തെത്തിയത്.

One of the most talented and beloved female artists in the South will still not find space in a success poster, shoulder to shoulder with a man.



Rowdy Baby was what it was also because of the trippy vocals of Dhee.



