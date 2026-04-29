ഇർഫാൻ ഖാൻ: സ്ക്രീനിൽ മൗനം കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർത്ത ലോകകലാകാരൻ, വേർപാടിന് ആറ് വർഷം

2026 ഏപ്രില് 29, ഇന്ത്യന് സിനിമയുടെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ആ പ്രതിഭ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വര്ഷം തികയുന്നു. സഹബ്സാദെ ഇര്ഫാന് അലി ഖാന് എന്ന ഇര്ഫാന്, വെറുമൊരു നടനായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ലോകസിനിമയ്ക്കും ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു പാലമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേര്പാടിന്റെ ആറാം വാര്ഷികത്തില് കേന്ദ്ര വാര്ത്താവിതരണ മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് പോലെ. കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്ന ആധികാരികതയായിരുന്നു ഇര്ഫാന് ഖാനെ മറ്റുള്ളവരില് നിന്നും വേറിട്ടുനിര്ത്തിയത്. ബോളിവുഡും കടന്ന് ഹോളിവുഡിലും തന്റെ പ്രകടനങ്ങള് കൊണ്ട് അമ്പരപ്പിച്ച ഇര്ഫാന് ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്കും ലോക സിനിമയ്ക്കും ഇടയിലെ പാലമായിരുന്നുവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതില് തെറ്റൊന്നുമില്ല.
രാജസ്ഥാനിലെ മണല്ത്തരികളില് നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആ യാത്ര കഠിനമായിരുന്നു. വെറും മുന്നൂറ് രൂപയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് സ്വപ്നങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതും, മുംബൈയില് എസി മെക്കാനിക്കായി ജോലി ചെയ്തതുമെല്ലാം ഇര്ഫാന് എന്ന മനുഷ്യനെ പാകപ്പെടുത്തി.
വെറുതെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാള് ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള ആവേശം ആണ് പ്രധാനമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.
ആ വിശ്വാസമാണ് 'മാക്ബൂള്', 'പാന് സിങ് തോമര്', 'ദി ലഞ്ച്ബോക്സ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള പ്രകടനങ്ങള് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.
മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒന്നു വേറെയാണ്. 'കാര്വാന്' എന്ന ചിത്രത്തില് ദുല്ഖര് സല്മാനോടൊപ്പം പങ്കിട്ട സ്ക്രീന് സ്പേസും, 'ഖരീബ് ഖരീബ് സിംഗിള്' എന്ന ചിത്രത്തില് പാര്വ്വതി തിരുവോത്തിനൊപ്പം സൃഷ്ടിച്ച മാജിക്കും ഇന്നും മലയാളികള് നെഞ്ചോട് ചേര്ക്കുന്നു. അഭിനയം എന്നത് വെറും ഡയലോഗുകളല്ലെന്നും, മറിച്ച് ആഴമുള്ള നിശബ്ദതയാണെന്നും അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു.
പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് താരം ടോം ഹാങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് പോലെ, ഇര്ഫാന്റെ കണ്ണുകള് പോലും സംസാരിച്ചിരുന്നു.
ക്യാന്സറിനോടുള്ള അവസാന പോരാട്ടത്തിനിടയിലും അദ്ദേഹം അഭിനയത്തെ കൈവിട്ടില്ല. 'അംഗ്രേസി മീഡിയം' എന്ന തന്റെ അവസാന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വേളയില് ശാരീരികമായി തളര്ന്നിട്ടും, കഠിനമായ വേദനകള്ക്കിടയിലും അദ്ദേഹം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില് പുഞ്ചിരിച്ചു.
ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനത മറയ്ക്കാന് വസ്ത്രങ്ങള്ക്കുള്ളില് പാഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ആ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം മാഞ്ഞില്ല.
അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കണം എന്ന ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഒരു കലാകാരന്റെ അത്യുജ്ജലമായ സമര്പ്പണമായിരുന്നു.
ഇന്ന് ഇര്ഫാനെ നമ്മള് സ്മരിക്കുന്നത് ദുഃഖത്തോടെയല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ബാക്കിവെച്ച മനോഹരമായ ആ കലയെ ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടാണ്. ആ മൗനവും തീക്ഷ്ണമായ ആ കണ്ണുകളും ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില് വിങ്ങുന്ന ഓര്മ്മയായി അവശേഷിക്കുന്നു.