Last Modified ബുധന്, 29 ഏപ്രില് 2026 (14:20 IST)
Sajna Noor against Firoz Khan: മുൻ ഭർത്താവ് ഫിറോസ് ഖാനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ളുവൻസറും നടിയുമായ സജ്ന നൂർ. ഇനിയും ഫിറോസിനെ പേടിക്കാൻ വയ്യെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നുപറയുകയാണെന്നും സജ്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
' കർമ കർമ കർമ, അല്ലേ...കർമയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കാനും എനിക്ക് സമയമില്ല. കർമ നോക്കി നിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുപോകും. പലതും ഞാൻ കാണേണ്ടിവരും കേൾക്കേണ്ടിവരും. ഞാൻ ലീഗലി മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ പേടിച്ചു ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിറോസിനെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തി. എനിക്ക് ഇനി പേടിക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് നിയമവശാൽ ഞാൻ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്,' സജ്ന പറഞ്ഞു.
വിവാഹശേഷം ഫിറോസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സജ്ന പറയുന്നു. ആദ്യവിവാഹബന്ധം പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഫിറോസുമായി വിവാഹം നടക്കുന്നത്. അറേഞ്ച്ഡ് ലൗ മാര്യേജ് ആയിരുന്നു. ആദ്യ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുള്ള കാര്യം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം പോലെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫിറോസ് വന്നത്. എന്നാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഞാൻ ഗർഭിണിയായി. എന്നാൽ ഞാൻ അതിനു തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിച്ചാണ് പിന്നീട് ഗർഭിണിയാകുന്നതെന്നും സജ്ന പറഞ്ഞു.
ഞാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പുലർച്ചെ ഫിറോസിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ കോൾ വെയ്റ്റിങ് ആയിരുന്നു. ഉടനെ കട്ടാക്കി എന്നെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ആരാണ് വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദുബായിലുള്ള സുഹൃത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ടാബിൽ നിന്നാണ് ഫിറോസ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ പിറ്റേന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ടാബ് പരിശോധിച്ചു. ഒരു പെണ്ണും കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കേട്ടത്. അത്രയും സെക്ഷ്വൽ ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഞാൻ കണ്ട് തകർന്നുപോയി. അവിടെ വെച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്ത് താൻ കൈ മുറിച്ചെന്നും സജ്ന പറയുന്നു.