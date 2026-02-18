ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
സലിം ഖാനെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ

ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് സലിം ഖാനെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

രേണുക വേണു| Last Updated: ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:03 IST)
ബോളിവുഡ് നടൻ സൽമാൻ ഖാന്റെ പിതാവും പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സലിം ഖാന്റെ ആ​രോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. അടിയന്തര വൈദ്യചികിത്സക്ക് ശേഷം സലീം ഖാനെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോ. ജലീൽ പാർക്കർ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

"അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്, എങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. വിനയ് ചവാൻ, കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അജിത് മേനോൻ, ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. നിതിൻ ഡാംഗെ, ഡോ. ബിനീത് അലുവാലിയ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധ സംഘമാണ് സലിം ഖാനെ പരിശോധിച്ചതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് സലിം ഖാനെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലെ ലീലാവതി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിതാവിനെ കാണാനായി സൽമാൻ ഖാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഏറെ ഉത്കണ്ഠാകുലനായി കാണപ്പെട്ട അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. സൽമാനെ കൂടാതെ മകൾ അൽവിറ ഖാൻ, മരുമകൻ അതുൽ അഗ്നിഹോത്രി, പേരക്കുട്ടി അയാൻ അഗ്നിഹോത്രി എന്നിവരും ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു.



