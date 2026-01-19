"2016ൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇർഫാൻ, അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിരിച്ചിരുന്നു"; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഭാര്യ

രേണുക വേണു|
ഇർഫാൻ ഖാൻ
അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടൻ
ഇർഫാൻഖാനുമൊത്തുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ ഓർമകൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച് ഭാര്യ സുതപ സിക്ദർ. 2016ൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇർഫാൻ എന്ന തലക്കെട്ട് നൽകിയാണ് സുതപ ഇർഫാനുമൊത്തുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് താൻ ഒരുപാട് ചിരിച്ചിരുന്നു എന്നും ആ വർഷമായിരുന്നു ഇർഫാന് എൻഡി ടിവി അവാർഡ് ലഭിച്ചതെന്നും തുടങ്ങി സന്തോഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങൾ സുതപ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
"2016 !! ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇർഫാൻ... നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിരിച്ചിരുന്നു, അന്ന് ഞാൻ 'ടോം ഹാങ്ക്സിനെ' കണ്ടു. ഗോവയിലേക്ക് യാത്ര പോയി. ഫ്ലോറൻസിനൽ 'ഇൻഫേർണോ' സിനിമയുടെ പ്രീമിയറിന് പോയി. നിങ്ങൾക്ക് എൻഡി ടിവി അവാർഡ് ലഭിച്ചു"- സുതപ ഓർമിച്ചു.
നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിരവധി ആരാധകരാണ് സുതപയുടെ പോസ്റ്റിനടിയിൽ കമെന്റുമായി എത്തിയത്. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമകളിലേക്ക് തങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് ആരാധകർ.
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തെ അതുല്യ പ്രതിഭ ഇർഫാൻ ഖാൻ 2020 ഏപ്രിൽ 29നാണ് മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത്. ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമർ ബാധിച്ചായിരുന്നു മരണം.