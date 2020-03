ഏത് ബാങ്കിനെ ഏടിഎമ്മുകലൂടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ വഴി പണം ‌പിൻവലിക്കാം. ഇതിന് യാതൊരുവിധ സർവിസ് ചാർജുകളും ഈടാക്കില്ല. 2018-19ലെ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി 2020 ജൂണ്‍ 30 വരെ നീട്ടി. വൈകി അടയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള പിഴപ്പലിശ 12 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 9 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു.

