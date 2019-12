പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇരട്ട തലയൻ പാമ്പിനെ, ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ !

മോണോകിൾഡ് കോബ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇരട്ടത്തലയുള്ള ഈ പാമ്പ്. അതീവ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ഇവക്ക് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാന് പാമ്പിനെ കൈമാറാൻ ഗ്രാമവാസികൾ തയ്യാറാവാതിരുന്നത് എന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പാമ്പിനെ പരിപാലിക്കുകയാണ്. ജനിതകമായ മാറ്റങ്ങളാവാം രണ്ട് തലകളുമായി പാമ്പ് പിറക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.



