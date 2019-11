ഉപയോക്താവിനെ വെടിയുണ്ടയിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോൺ, ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ !

ചൈനീസ് സേനക്കെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച നടത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ വിരട്ടിയോടിക്കാൻ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുള്ള് പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയായിരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ നേർക്ക് വന്ന വെടിയുണ്ട പിക്സൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞതോടെയാണ് അപകടം ഒഴിഞ്ഞത്.

Our photographer was shot by a rubber bullet on Monday in the battlefield of #polyu #hongkong The #pixel3 phone stopped the bullet and was destroyed. He didn’t get hurt. Surprised can still be turned on. @madebygoogle @googlepixels @Claudibus pic.twitter.com/Gtz0jFvHXg