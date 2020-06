നന്നായി മൊരിഞ്ഞ ദോശയാണെന്ന് കരുതിയോ ? വ്യാഴത്തിന്റെ ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗം !

ആരെങ്കിലും ഈ ചിത്രത്തെ ദോശയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ തെറ്റ് പറയാനാകില്ല. നിരവധി പേരാണ് ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പലരും ദോശയുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയും ചിത്രത്തോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യാഴവും ദോശയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യ പഠനം ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പുരോഗമിയ്ക്കുകയാണ്.



This is what Jupiter looks like from the bottom. pic.twitter.com/Dx9UoU7dmm