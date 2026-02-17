ചാറ്റ് ജിപിടിയുമായി നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പങ്കിടരുത്!

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
17 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇമെയിലുകള് എഴുതുന്നതിനും അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കുന്നതിനും മാര്ഗനിര്ദേശവും കമ്പനിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും വരെ
ഇപ്പോള് ചാറ്റ് ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനുഷ്യസമാനമായ പ്രതികരണങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് അവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇത് ആശ്രയത്വബോധം, വിശ്വാസ്യത പോലും സൃഷ്ടിക്കാന് കഴിയും. എന്നാല് AIയുമായി വളരെയധികം കാര്യങ്ങള് പങ്കിടുന്നത് അപകടകരമായ ബിസിനസ്സാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു.
ഇത് സ്വകാര്യതാ ലംഘനങ്ങള്, ഐഡന്റിറ്റി മോഷണം, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള് മോശമായ രീതിയില് ഉപയോഗിക്കല് എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ആളുകളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അകയുമായുള്ള ഇടപെടലുകള് ഒരിക്കലും പൂര്ണ്ണമായും സ്വകാര്യമല്ല - നിങ്ങള് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് സൂക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഒരുപക്ഷേ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ പോലും കഴിയും.സുരക്ഷിതമായി തുടരാന്, അക ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുമായി ഒരിക്കലും പങ്കിടാന് പാടില്ലാത്ത
കാര്യങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ്.
നിങ്ങളുടെ മുഴുവന് പേര്, വീട്ടുവിലാസം, ഫോണ് നമ്പര്, ഇമെയില് വിലാസം തുടങ്ങിയ ചെറിയ വിവരങ്ങള് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് അപകടകരമല്ലെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ അവ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഓണ്ലൈനില് ട്രാക്ക് ചെയ്യാന് ഉപയോഗിക്കാം. ആള്മാറാട്ടം, ഫിഷിംഗ് അല്ലെങ്കില് സ്യൂട്ട് നിരീക്ഷണത്തിനായി ഹാക്കര്മാര് ഇത് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകള്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് വിവരങ്ങള്, അല്ലെങ്കില് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സര്ക്കാര് തിരിച്ചറിയല് രേഖകള് (സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നമ്പറുകള് അല്ലെങ്കില് പാന് നമ്പറുകള് പോലുള്ളവ) നല്കരുത്. തട്ടിപ്പിന് സാധ്യതയുള്ള ഡാറ്റയാണിത്, അക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് സുരക്ഷിതമായ ബാങ്കിംഗ് മാര്ഗങ്ങളല്ല.