ഓഫീസ് ലാപ്ടോപ്പില്‍ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിക്കരുത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (18:05 IST)
ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ലാപ്ടോപ്പുകളിലും വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിര്ത്തണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് നിര്ദ്ദേശിച്ച് സര്ക്കാരിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തില് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ചാറ്റുകളും ഫയലുകളും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണെങ്കിലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് സെന്സിറ്റീവ് വിവരങ്ങള് ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സര്ക്കാര് സ്ഥാപനം വിശദീകരിച്ചു.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്മാര്ക്കും ഐടി ടീമുകള്ക്കും സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിലേക്കും വ്യക്തിഗത ഫയലുകളിലേക്കും ആക്സസ് നല്കും. സ്ക്രീന് മോണിറ്ററിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയര്, മാല്വെയര് അല്ലെങ്കില് ബ്രൗസര് ഹൈജാക്കുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിവിധ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് സംഭവിക്കാം.
കോര്പ്പറേറ്റ് ഉപകരണങ്ങളില് മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകള് സര്ക്കാരിന്റെ ഇന്ഫര്മേഷന് സെക്യൂരിറ്റി അവയര്നസ് ടീം എടുത്തുകാണിക്കുന്നതിനാല്, ജോലിസ്ഥലങ്ങളില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൈബര് സുരക്ഷാ ആശങ്കകള് മുന്നിര്ത്തിയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.
കടഋഅ അനുസരിച്ച്, നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങള് ഇപ്പോള് വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബിനെ ഒരു സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതയായി കാണുന്നു. മാല്വെയറിനും ഫിഷിംഗ് ആക്രമണങ്ങള്ക്കുമുള്ള ഒരു കവാടമായി ഇത് മാറിയേക്കാം. അത് അവരുടെ മുഴുവന് നെറ്റ്വര്ക്കിനെയും അപകടത്തിലാക്കാം. കൂടാതെ, ഓഫീസ് വൈ-ഫൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും കമ്പനികള്ക്ക് ജീവനക്കാരുടെ സ്വകാര്യ ഫോണുകളിലേക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആക്സസ് നല്കുമെന്നും ഇത് സ്വകാര്യ ഡാറ്റയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും നിര്ദ്ദേശത്തില് പറയുന്നു.