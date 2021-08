A #Silver medal #IND will remember ❤️



Bhavina Patel's incredible #Paralympics campaign ends with a podium finish as she loses out to #CHN's Zhou Ying 11-7, 11-5, 11-6 in her Class 4 #ParaTableTennis final!





തുടക്കം മുതൽ മത്സരത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ചൈനീസ് താരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയും മത്സരത്തിൽ തന്നില്ല. നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ചൈനീസ് താരത്തിനോട് മത്സരിച്ചപ്പോഴും ഭവിനയ്ക്ക് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു.





ക്ലാസ് ഫോര്‍ വനിതാ ടേബിള്‍ ടെന്നീസ് സെമിയില്‍ ചൈനയുടെ ലോക മൂന്നാം നമ്പര്‍ താരം ഷാങ് മിയാവോയെ അട്ടിമറിച്ചാണ് ഭവിന ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരം പാരാലിമ്പിക്‌സ് ടേബിള്‍ ടെന്നീസിൽ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡൽ കൂടിയാണിത്.