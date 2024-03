Mamata Banerjee: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

നെറ്റിയില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് മമതാ ബാനര്‍ജി കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും എക്‌സിലൂടെ പാര്‍ട്ടി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ വെച്ചാണ് പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് വിവരം. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ എസ് എസ് കെ എം ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെറ്റിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മുറിവ് ആഴത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നത്.

Our chairperson @MamataOfficial sustained a major injury.

Please keep her in your prayers