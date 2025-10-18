സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 18 ഒക്ടോബര് 2025 (09:14 IST)
നടന് വിജയ്യുടെ ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയല്ലെന്ന് ഇന്ത്യന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്
മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അടുത്തിടെ, സി. സെല്വകുമാര് സമര്പ്പിച്ച ഒരു പൊതുതാല്പ്പര്യ ഹര്ജി (പിഐഎല്) മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എം. എം. ശ്രീവാസ്തവ, ജസ്റ്റിസ് ജി. അരുള് മുരുകന് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ സമര്പ്പിച്ചു.
നടന് വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ (ടിവികെ) അംഗീകാരം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ ഹര്ജി. സെപ്റ്റംബര് 27-ന് കരൂരില് വിജയ് പങ്കെടുത്ത ഒരു ടിവികെ റാലിയില് ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമായിരുന്നു ടിവികെയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാനുള്ള ആവശ്യം.
ടിവികെ അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയല്ലെന്ന് ഇന്ത്യന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ (ഇസിഐ) അഭിഭാഷകന് നിരഞ്ജന് രാജഗോപാല് കോടതിയില് ബോധിപ്പിച്ചു. തല്ഫലമായി, ടിവികെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനമല്ലാത്തതിനാല് പാര്ട്ടിയെ 'അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക' എന്ന ഹര്ജിയിലെ ആവശ്യം നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് രാജഗോപാല് വാദിച്ചു.