ഹൈദരബാദിന് സമീപമുള്ള നാംപള്ളി റെയി‌വേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന്റെ വാതിലിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരന്റെ സിസി‌ടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതിൽ റെയൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ട്രെയിനിന് ഒപ്പം ഓടി യാത്രക്കാരനെ ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് കാണാം. വാതിലിൽ പിടിച്ചുകിടന്ന യാത്രക്കാരനെ ട്രെയിനിന്റെ അടിയിലേക്ക് വീണ വൻ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.



#WATCH Hyderabad: Railway Protection Force (RPF) personnel saves a man from being pulled under a moving at Nampally Railway Station. #Telangana (29.08.19) pic.twitter.com/IjHhFC0JAE