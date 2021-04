കൊവിഡ് ബാധിതനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രോഗമുക്തിക്കായി പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

I pray for the good health and quick recovery of Lok Sabha MP Shri @RahulGandhi Ji.