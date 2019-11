ഐഎഫ്എഫ്ഐ: തുടർച്ചയായ രണ്ടാംതവണയും ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്ക് രജത ചകോരം

ജെല്ലിക്കെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് റിലീസിനെത്തിയത്. ഒരുപോലെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസയും നിരൂപക പ്രശംസയും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ സിനിമ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



Live from #IFFI50 Closing Ceremony

The Indian Director, Pellissery(@mrinvicible) wins the Best Director Award for his film 'Jallikattu'#IFFI2019 #Jallikattu pic.twitter.com/Qc22sTwGF4