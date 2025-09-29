കരൂര്‍ റാലി ദുരന്തം: മരണം 41 ആയി, 50 പേര്‍ ചികിത്സയില്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 29 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:33 IST)
കരൂര് റാലി ദുരന്തത്തില് മരണം 41 ആയി. 50 പേര് ചികിത്സയില് തുടരുകയാണ്. തമിഴ് വെട്രികഴകം പ്രസിഡന്റ് വിജയ് നടത്തിയ റാലിയില് തിരക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടാണ് ഇത്രയധികം പേര് മരണപ്പെട്ടത്. 55 പേര് ആശുപത്രി വിട്ടതായും വിവരമുണ്ട്. ചികിത്സയിലുള്ളവരില് രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്.
മരണപ്പെട്ടവരില് ഭൂരിഭാഗം പേരും കരൂര് സ്വദേശികളാണ്. ദുരന്തത്തില് സര്ക്കാര് ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിര്മ്മല സീതാരാമന് ഇന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദര്ശിക്കും. ദുരന്തത്തിന്റെ അന്വേഷണം സ്വതന്ത്ര ഏജന്സിക്ക് കൈമാറണമെന്ന ടിവികെയുടെ ഹര്ജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബഞ്ച് പരിഗണിക്കും. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി വേണമെന്നും ടിവികെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.