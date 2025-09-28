കരൂർ ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 20 ലക്ഷം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 28 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:22 IST)
കരൂര് ദുരന്തത്തില് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയ്. പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണുണ്ടായതെന്നും ആശ്വാസവാക്കുകള് ആര് പറഞ്ഞാലും നഷ്ടം നികത്താനാവില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമെന്ന നിലയില് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ കുടുംബത്തിനും 20 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില് കഴിയുന്നവര്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും നല്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നും വിജയ് എക്സില് കുറിച്ചു.
കരൂരില് സംഭവിച്ചതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോള് എന്റെ ഹൃദയവും മനസും സങ്കല്പ്പിക്കാന് പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തില് ഭാരത്താല് നിറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അതിയായ ദുഖത്തില് വാക്കുകള് കിട്ടുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഖിക്കുന്ന നിങ്ങള്ക്ക് അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ വലിയ ദുഖത്തില് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്നു.
പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വേഗത്തില് സുഖം പ്രാപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെയെത്താന് ദൈവത്തോട് പ്രാര്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും തമിഴക വെട്രി കഴകം ഉറപ്പായും നല്കുമെന്നും ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.