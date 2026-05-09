ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കില് ഇന്ത്യക്കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദുബായിലെ ഇന്ത്യന് കോണ്സലേറ്റാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ദൗര്ഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഇതൊന്നും കുടുംബത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കുമെന്നും ഇന്ത്യന് കോണ്സുലേറ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പലുടമയുമായി കോണ്സുലേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുകയാണ്
അതേസമയം യുഎഇക്ക് നേരെ മിസൈല് ആക്രമണം നടത്തി ഇറാന്. യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജനങ്ങള് സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളില് തുടരണമെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇറാനെതിരായ സൈനിക ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് അമേരിക്ക. ഇനി ഹോര്മോസ് തുറക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷന് എപ്പിക്ക് പ്യൂരി അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും ലക്ഷ്യങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.