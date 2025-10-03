വെള്ളി, 3 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
ക്രോം, മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍; നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉടന്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക

ഗൂഗിള്‍ ക്രോം, മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ബ്രൗസറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുരക്ഷാ ഉപദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി ഇന്ത്യന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്പോണ്‍സ് ടീം (CERT-In).

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 3 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (19:07 IST)
ഏജന്‍സിയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഈ ബ്രൗസറുകളില്‍ ആക്രമണകാരികള്‍ക്ക്
മലിഷ്യസ് കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനോ, സെന്‍സിറ്റീവ് വിവരങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കാനോ ടാര്‍ഗെറ്റുചെയ്ത സിസ്റ്റങ്ങളിലെ സേവനങ്ങള്‍ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ അനുവദിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ദുര്‍ബലതകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനായി ഈ ബ്രൗസറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ബാധകമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ Chrome, Firefox എന്നിവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനാല്‍ സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ ഉടന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ CERT-In ഉപയോക്താക്കളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.ഈ കേടുപാടുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ പാച്ചുകള്‍ Google ഉം Mozilla ഉം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനാല്‍ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ മാര്‍ഗമാണ്.


