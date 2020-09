ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കട്‌ജു ഇട്ട പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റുമായി എത്തിയ യുവതിയോടാണ് നല്ല പെൺകുട്ടികൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങുമെന്ന പരാമർശം കട്‌ജു നടത്തിയത്. കട്‌ജുവിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

The pandemic really got to Katju. Tinder account alag se bana lo na sir. pic.twitter.com/Ajn0CWOBMj