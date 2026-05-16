ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (08:41 IST)
കര്ണാടക സര്ക്കാര് ബിയര്, വിസ്കി വില 25% വരെ കുറച്ചു. മെയ് 11 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്ന തരത്തില് മൈല്ഡ്, ലാഗര് ബിയറുകളുടെ വിലയില് കുറഞ്ഞത് 20-25 ശതമാനം കുറവു വരുത്തുമെന്ന് കര്ണാടക സര്ക്കാരിന്റെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബിയറുകളുടെയും സ്പിരിറ്റുകളുടെയും ആല്ക്കഹോള് ഇന് ബിവറേജ് (എഐബി) നയത്തിന് കീഴിലാണ് പുതിയ വില പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
എഐബി നയം പ്രകാരം 5 ശതമാനം ആല്ക്കഹോള് ഉള്ള ബിയറുകളുടെ പരമാവധി ചില്ലറ വില്പ്പന വില (എംആര്പി) 20-25 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. മെയ് 11 മുതല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പതിറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ള ബള്ക്ക് ലിറ്റര് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിന് പകരം പാനീയങ്ങളിലെ ആല്ക്കഹോളിന്റെ ശതമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വില കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മോഡല് ഉപയോഗിച്ചു.
ഡെക്കാന് ഹെറാള്ഡിലെ ഒരു റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ മാതൃക സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി കര്ണാടക മാറി. ഇതുമൂലം വിലകുറഞ്ഞ മദ്യം കൂടുതല് ചെലവേറിയതാക്കുകയും പ്രീമിയം ബ്രാന്ഡുകളുടെ വില കുറഞ്ഞത് 20 മുതല് 25 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
പുതിയ വില പട്ടിക പ്രകാരം, കിംഗ്ഫിഷര് പ്രീമിയം, കിംഗ്ഫിഷര് അള്ട്രാ, ബഡ്വൈസര്, യുബി എക്സ്പോര്ട്ട്, ഹൈനെകെന് എന്നിവയുള്പ്പെടെ 5 ശതമാനം ആല്ക്കഹോള് അടങ്ങിയ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ചില മൈല്ഡ് ബിയറിന്റെ 650 മില്ലി കുപ്പികളുടെ എംആര്പി 75 (കെഎഫ് പ്രീമിയം, അള്ട്രാ), 70 (ഹൈനെകെന്), 25 (യുബി എക്സ്പോര്ട്ട്), 20 (ബഡ്വൈസര് പ്രീമിയം) എന്നിവ കുറച്ചു. പീമിയം സ്കോച്ച് വിസ്കികള്ക്ക് എക്സൈസ് വകുപ്പ് കുറഞ്ഞത് 20 ശതമാനം വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.