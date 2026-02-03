സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 3 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:19 IST)
2020-ല് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഗാല്വാന് ഏറ്റുമുട്ടല് ഓര്മ്മിക്കുന്നതിനിടെ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് 'ഷി ജിന്പിംഗ് ജൂണ് 16' ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് മുന് കരസേനാ മേധാവി ജനറല് എംഎം നരവാനെ പറഞ്ഞ ഓര്മ്മക്കുറിപ്പ് വീണ്ടും ചര്ച്ചയാകുന്നു. ഗാല്വാന് ഏറ്റുമുട്ടലിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മാസികയില് വന്ന ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സര്ക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കി നരവാനെയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പുസ്തകത്തിലെ ചില വരികള് ലോക്സഭയില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ചില ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ചര്ച്ചയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും പാര്ലമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങള് പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും സര്ക്കാര് പറഞ്ഞു. ഗാല്വാന് ഏറ്റുമുട്ടല് പെട്ടെന്ന് വാര്ത്തകളില് ഇടം നേടിയതോടെ, ഗാല്വാന് ഏറ്റുമുട്ടലില് തങ്ങള്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ചൈന ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് ധൈര്യപൂര്വ്വം പറഞ്ഞ മുന് കരസേനാ മേധാവിയുടെ മറ്റൊരു ഓര്മ്മക്കുറിപ്പ് വീണ്ടും ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
2023-ലെ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ചൈനയുടെ പീപ്പിള്സ് ലിബറേഷന് ആര്മി (പിഎല്എ) രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി ഹിമാലയത്തില് ഇന്ത്യന് സൈന്യത്തിന്റെ കൈകളില് നിന്ന് കനത്ത പ്രഹരം നേരിട്ടതിനാല് ജൂണ് 16 ന് ഷി ജിന്പിംഗ് ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് മുന് സൈനിക മേധാവി പറഞ്ഞു. അന്ന് ഷി ജിന്പിങ്ങിന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് 20 ധീരരായ സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേസമയം ചൈനീസ് ടീമിന് കൂടുതല് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.