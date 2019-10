മിസ് കൊഹിമ 2019ലെ റണ്ണര്‍ അപ്പ് ആയ് വികുനോ സച്ചു ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ മറുപടി നല്‍കി വിധികര്‍ത്താക്കളെ പോലും അമ്പരിപ്പിച്ചത്. മറുപടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

During beauty pageant, a contestant was asked the question:



"if Prime Minister of our country Modi ji invites you to chat with him, what would you say?"



She replied: If I were invited by the PM of India, I would tell him to focus more on instead of cows. pic.twitter.com/Q4HDgjlYWt